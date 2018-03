Princípios reguladores serão definidos logo pelo governo dos EUA

"Nos próximos dias, o presidente vai mandar uma carta ao presidente Dodd e ao presidente Frank estabelecendo os princípios para guiar o processo", disse o oficial da Casa Branca em referência ao presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados, Barney Frank, e ao presidente do Comitê dos Bancos, Christopher Dodd.

Na manhã desta segunda-feira, alguns lobistas e assessores parlamentares esperavam mais detalhes sobre o novo tratamento do governo em relação à "autoridade reguladora", ou seja, ao poder do governo de lidar com empresas grandes à beira da falência.

(Reportagem de Kevin Drawbaugh)