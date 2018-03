Prisão de executivo da Rio Tinto preocupa Austrália

Rudd disse que levantou a questão durante um encontro com o primeiro-ministro da China, Wen Jiabao, e que a prisão de Hu continuará a ser assunto de "intensas" discussões entre os Ministérios de Relações Exteriores da Austrália e China.

Hu está preso desde 5 de julho, junto com outros três funcionários chineses da Rio Tinto. A China alega que eles pagaram suborno para obter segredos de Estado durante as negociações anuais sobre o preço do minério de ferro.

Em comunicados anteriores, autoridades chinesas defenderam seu direito de proteger a segurança econômica da China, alertando o governo australiano de que qualquer tentativa de interferir na investigação não seria do interesse da Austrália. A Rio Tinto, por sua vez, nega as alegações de que seus funcionários estejam envolvidos em casos de corrupção.