Prisão de Saddam embala alta na bolsa de Tóquio A Bolsa de Tóquio abriu a sessão de hoje em alta, influenciada pelo anúncio da captura do ex-presidente iraquiano Saddam Hussein, ao ganhar 138,68 pontos (mais 1,36 por cento que no encerramento de sexta-feira). O índice Nikkei situou-se no início da sessão de hoje nos 10.308,34 pontos.