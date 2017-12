Privatização da Eletrobrás pode ser enviada ao Congresso até sexta-feira, diz Moreira Franco

BRASÍLIA - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, disse que há possibilidade de o projeto de lei que trata da privatização do Grupo Eletrobrás ser enviado ao Congresso até a próxima sexta-feira, 22.

Em encontro com jornalistas no Palácio do Planalto, Moreira disse que o projeto já passou pelo crivo dos ministérios da Fazenda e do Planejamento e que chegou à Casa Civil na última sexta-feira. “Há possibilidade de ir sim até sexta-feira”, comentou Moreira Franco, sem dar mais detalhes da proposta.

A privatização da Eletrobrás, que é dona de mais de um terço do setor elétrico do País, enfrenta forte resistência dentro do Congresso.

