Privatização da Portucel deve estar concluída até agosto O governo português aprovou hoje a segunda fase de privatização da maior empresa de papel e celulose do país, a Portucel. A privatização, na qual as empresas brasileiras Suzano, Aracruz e Votorantim já manifestaram interesse, vai ocorrer até o final de agosto. Para garantir que os órgãos de decisão da empresa fiquem em Portugal, o governo definiu que os interessados deverão pagar em ativos pelos 25% que irão a leilão. Outros 15% deverão ser vendidos a uma instituição financeira. Entre os critérios para a escolha do parceiro estratégico da Portucel incluem-se o reforço da capacidade operacional da empresa e o reforço da estrutura e da estabilidade acionária. Para poder realizar a privatização, o governo depende da aprovação de um aumento de capital de 15% por parte da assembléia da empresa, o que depende do voto favorável de dois terços dos acionistas. Caso os acionistas rejeitem o aumento de capital, o governo português poderá vender até 30% das ações em leilão público. Neste momento, o grupo português Sonae tem 29,6% das ações da Portucel, e pouco mais de 15% encontram-se espalhados pelo mercado. Ainda falta publicar os regulamentos do concurso para a privatização, o que deve acontecer nas próximas semanas.