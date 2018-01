Privatização tira importância da empresa pública na economia A principal característica das empresas públicas no ano 2000 é a perda da sua importância na economia em conseqüência do processo de privatização, segundo a pesquisa sobre a administração pública divulgada hoje pelo IBGE. De acordo com o economista do departamento de contas nacionais do instituto, Carlos César Sobral, essas empresas ficaram mais eficientes entre 1995 e o ano 2000, atendendo à necessidade de equilíbrio das contas públicas. O resultado é que as empresas públicas apresentaram em 2000 o melhor resultado operacional em cinco anos pesquisados, passando de 7,2% em 95 para 18,08% em 2000. No mesmo período caíram os subsídios governamentais para as empresas públicas. Em 1995 eles somavam R$ 1,333 bilhão e em 2000, R$ 1,303 bilhão. Desse total, mais da metade (R$ 751,6 bilhões) foi direcionado para o setor de transporte, para cobrir déficits operacionais e evitar aumentos de passagens. As instituições financeiras representavam em 2000 56 das 320 empresas públicas do País, mas contribuíram com 47,34% da receita total dessas empresas em âmbito federal e 51,26% das receitas dos negócios públicos estaduais e municipais. Apesar da significativa participação das financeiras naquele ano, houve queda nessa fatia ante 1999, quando representavam 74,17% das receitas das empresas federais. César Sobral disse que a queda ocorreu devido às privatizações ocorridas no período no setor, já que 1999 foi o ano no qual mais ocorreram vendas de bancos públicos no País, somando 24 instituições, ante 16 em 1997, oito em 1998 e quatro em 2000, incluído aí o Banespa. As instituições financeiras incluem o Banco Central.