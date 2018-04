Privatizações na AL têm bons resultados, mas imagem ruim Embora os processos de privatização na América Latina não tenham conseguido a popularidade esperada, eles trouxeram benefícios para os países da região. A conclusão é do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), depois de ter financiado diversos estudos sobre o tema em vários países da região. Os estudos, realizados pela Latin American Research Network, mostram que, em matéria de rentabilidade, as empresas públicas padeciam, antes de sua privatização, de perdas gigantescas, com exceção das do Brasil, Chile e Colômbia. No Peru, de acordo com o BID, a rentabilidade cresceu 61%; na Argentina, 51%; no México, 41%; na Colômbia, 10%; no Brasil e Chile, 8%; e na Bolívia 5%. "Diante dos maiores níveis de rentabilidade, não é surpreendente observar aumentos substanciais na eficiência operacional", diz o estudo. Utilizando como indicador de eficiência o nível de vendas por trabalhador, o estudo patrocinado pelo BID conclui que no Chile, México e Peru se verificaram incrementos de eficiência na ordem de 88%, 92% e 112%. Na Argentina, acrescenta o documento, o produto por trabalhador cresceu 46%, enquanto que no Brasil foi de 45% e na Colômbia de 20%. Paradoxo Mas, diante desses resultados tão significativos, porque os latino-americanos andam tão insatisfeitos com os processos de privatização em seus países?, indaga o BID. "Grande parte da resposta reflete o impacto direto que tem cada uma das privatizações sobre o emprego", responde o banco. Com exceção do Chile e, em certa medida da Bolívia, acrescenta esse organismo multilateral de financiamento, "as privatizações tiveram um impacto negativo sobre o emprego". Apesar disso, lembra o BID, "estudos realizados por economistas do próprio banco, indicam que, com o correr do tempo, a taxa de emprego pode crescer". Mais ainda se os empregos indiretos que geram as privatizações forem levados em conta. O BID menciona como exemplos o Brasil e o Peru, onde os setores de telecomunicações nos dois países geraram milhares de novos postos de trabalhos. No Brasil, diz o banco, foram gerados 145 mil empregos e no Peru aumentou de 13 mil, em 1993, para 34 mil em 1998. "Infelizmente, o efeito sobre o emprego reforça a impressão de que a privatização tende a produzir benefícios para poucos, em detrimentos dos trabalhadores. Essa imagem negativa fica mais evidente nas instâncias nas quais o processo de privatização não foi completamente transparente", diz o estudo. De acordo com o BID, todos esses fatores, somados à percepção de que a privatização traduz aumentos de preços, pelo menos no curto prazo, explicam em grande parte a péssima imagem das privatizações na América Latina e ilustram o paradoxo desses processos.