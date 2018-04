Pro Teste move ação contra medidas da Aneel A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste) entrou com medida cautelar contra a liberalização do mercado de energia que se inicia com os Leilões da Energia Velha e a nova resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Essa resolução estabelece o valor de referência para reajuste das tarifas, de acordo com a qual os reajustes passarão a sofrer o impacto da variação cambial, Índice Geral de Preços ao Consumidor (IGP-M) e da variação do preço da energia no Mercado Atacadista de Energia (MAE). A mudança começará a partir da semana que vem com os leilões da Companhia Paranaense de Energia (Copel) e da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). A medida cautelar da Pro Teste foi ajuizada na última sexta-feira, dia 16 de agosto, na Justiça Federal de São Paulo, e é preparatória para ação civil pública contra o Ministério das Minas e Energia e a Aneel, tendo em vista as Resoluções 248, de 06 de maio, e 423, de 09 de agosto de 2002, editadas pela agência. A Resolução 248 estabelece o Valor Normativo (custo de referência para reajustes anuais de tarifa). De acordo com a resolução, índices como o IGP-M e a variação cambial, além da variação do preço da energia no MAE, passam a influenciar os reajustes anuais da tarifa cobrada dos consumidores finais. A Resolução 423, por sua vez, determina que os leilões da denominada energia velha, produzida pelas antigas usinas hidroelétricas, como Eletronorte; Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf); Furnas e Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE), sejam implementados. De acordo com os contratos iniciais assinados com as distribuidoras, 25% do total da energia contratada passará a ser liberado, a partir de janeiro de 2003, e assim sucessivamente até a liberalização completa em 2006. Ocorre que, segundo a Pro Teste, essa venda está sendo feita sem que o governo tenha fechado o conceito do que seja energia assegurada, o que significa, de acordo com a associação, que nesses leilões pode-se vender energia que ainda não existe. A Pro Teste também acredita que, caso ganhe a eleição à presidência um candidato que não dê continuidade ao modelo do setor elétrico adotado pelo atual governo, as empresas que forem vencedoras nesses leilões passarão a ser titulares de direitos que, se não se concretizarem em virtude da modificação do setor, terão direito de ser indenizadas. O risco, segundo comunicado da associação, é de que, nesse caso, ou pagam os consumidores, ou pagam os contribuintes. Segundo análise da Pro Teste, apesar de serem apresentadas pelo governo como medidas de revitalização do setor, essas ações limitam-se a insistir num modelo que já mostrou sua inadequação, por representarem desrespeito inconstitucional contra a natureza de serviço público essencial da energia elétrica, colocando os consumidores em condição de extrema vulnerabilidade. A ação judicial movida pela Pro Teste integra as ações do Fórum de Defesa do Consumidor de Energia Elétrica, lançado neste último dia 15 de agosto na Assembléia Legislativa de São Paulo, onde estiveram presentes entidades como a OAB/SP, a Fundação Procon - órgão de defessa do consumidor ligado ao governo do Estado -, Associação Brasileira de Consumidores de Energia (Abrace), Sintaema - sindicato que congrega os funcionários da Sabesp -, Sindicato dos Engenheiros etc., com o apoio da Comissão de Serviços e Obras Públicas da Assembléia.