Proálcool volta ao centro das discussões Quase três décadas após o lançamento de um dos mais ousados e polêmicos projetos para a área de energia em todo o mundo, o Programa Nacional do Álcool, o Proálcool, volta a ser foco de discussões no País. A retomada das vendas de carros a álcool, praticamente estagnadas entre 1996 e 2000, é ensaiada pelo setor, que fatura R$ 10 bilhões por ano e emprega um milhão de pessoas, o que o coloca entre os maiores do País. Além disso, há outros fatores que podem ajudar a produção do combustível verde, como a crescente preocupação no mundo todo com a questão ambiental. O desenvolvimento de novas tecnologias é outra alavanca, como é o caso do lançamento do carro flexfuel (que utiliza gasolina e álcool), previsto para o próximo ano. Isso sem mencionar que o álcool é uma opção real para diminuir a dependência de combustível importado, diante da crescente tensão no Oriente Médio, que contribui para elevar o preço do barril de petróleo. Há quem diga, entretanto, que o novo Proálcool tem características bem distintas do programa de 1975, apesar do cenário internacional ser bastante semelhante. Naquela época, o país importava 80% de suas necessidades de consumo. Hoje, o álcool "tira" mercado da gasolina, segundo o presidente da Federação Nacional de Combustíveis (FNC), Roberto Shneider, entidade que congrega as grandes distribuidoras de combustíveis. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o Brasil exportou no ano passado três bilhões de litros de gasolina. O setor sucroalcooleiro rebate a crítica, lembrando que foram vendidos no mercado interno em 2001, cinco bilhões de litros de álcool hidratado (aquele que é colocado diretamente no tanque do carro) e seis bilhões de álcool anidro (adicionado a gasolina na proporção de 25%). "Se o álcool saísse de cena, a produção de gasolina não seria suficiente para abastecer o mercado", argumenta Eduardo Pereira de Carvalho, presidente da União da Agroindústria Canavieira (Unica), entidade que agrega as unidades produtoras de açúcar e álcool no país. Ao contrário da época em que foi lançado, quando era visto somente como substituto para a importação de derivados de petróleo, o novo Proálcool pode trazer outras vantagens, inclusive a geração de divisas com as exportações. Amparado em legislações ambientais que pipocam em todo o mundo, privilegiando fontes renováveis de energia, o combustível coloca o Brasil em posição privilegiada. O álcool produzido aqui é o único originado na cana-de-açúcar, o que reduz pela metade os custos de produção em comparação com seu similar de milho, utilizado, por exemplo, em 1% da frota norte-americana (veículos flexfuel) há cerca de 20 anos. O acordo que está sendo negociado entre Brasil e Alemanha prevê investimentos de R$ 100 milhões na produção de 100 mil veículos a álcool no Brasil, a custos subsidiados. Em troca a Alemanha poderá poluir mais o meio ambiente, conforme prevê o protocolo de Kyoto. É o chamado "crédito de carbonos", como definem os especialistas. Para 2003 é prospectada a exportação do dobro dos 600 milhões de litros embarcados este ano, a partir de acordos com China, Índia e Japão. Só o Japão precisará importar cinco bilhões de litros (quase metade da atual produção nacional), se aprovar proposta de adicionar de 3% de álcool em sua gasolina, como forma de reduzir a emissão de carbono na atmosfera. Há, porém, pelo menos dois pontos cruciais que precisam ser equacionados para viabilizar a reativação do programa do álcool. Um deles é a sonegação de impostos na distribuição de álcool hidratado, que chega a 40% do total produzido, conforme algumas estimativas. Sem impostos, o produto chega ainda mais barato ao consumidor e aí sim tira mercado da gasolina. O segundo ponto é a falta de credibilidade do setor, que deixou faltar o combustível no final da década de 80, quando a frota movida a álcool era de 92% do total. Naquela época, os preços do açúcar no mercado internacional bateram recordes históricos e o setor alcooleiro destinou sua produção de cana para atender a este mercado, em detrimento da produção de álcool. Para evitar essas questões, o governo federal estuda a formação de estoques ou a criação de uma taxação sobre embarques de açúcar a partir do momento que o produto atingisse a um determinado teto que ameaçasse o abastecimento de álcool. "Sem a resolução destes dois pontos não há como pensar em condições de apoiar o programa", sentencia o diretor do Sindicato Nacional das Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes, Alísio Vaz.