Grécia tem 50% de chance de sair da zona do euro, diz agência

A Standard & Poor's avalia que a probabilidade de a Grécia sair da zona do euro cresceu para cerca de 50% após a decisão de Atenas, no último fim de semana, de rejeitar uma proposta de resgate dos credores do país e marcar um plebiscito sobre o assunto para o próximo domingo, 5.

Em relatório, a agência diz que o risco de contágio financeiro de uma eventual saída da Grécia da zona do euro deverá ser controlável, mas nota também que isso poderá gerar consequências de longo prazo difíceis de se prever.

Para a S&P, o impacto na zona do euro, se a saída dos gregos se confirmar, deverá ser contido, mas poderá atingir os mercados de capitais, impulsionando os juros dos bônus, principalmente de países considerados periféricos e mais vulneráveis.

Previsão. O Produto Interno Bruto (PIB) da Grécia provavelmente irá encolher 25% em relação aos últimos dois anos se o país sair da zona do euro, de acordo com a agência de classificação de risco Standard & Poor. "Se a Grécia sair da zona do euro na atual circunstância terá um impacto imensurável em sua economia", disse a S&P. Por exemplo, se a nova moeda da Grécia cair drasticamente, as empresas gregas que dependem de empréstimos em moeda estrangeira provavelmente iriam à falência.

Além disso, uma moeda mais fraca não beneficiaria a Grécia, pois sua indústria de exportação é muito pequena, o que poderia causar instabilidade social por causa do aumento dos preços dos alimentos, uma vez que a Grécia importa 40% dos alimentos, aponta a S&P.

Outras avaliações. Na quarta-feira, 1, a agência Moody's rebaixou a nota de crédito dos títulos do governo grego de Caa2 para Caa3, o que indica moratória com pequena expectativa de recuperação. O rating de curto prazo foi mantido em "not prime" (grau especulativo) e as notas foram colocadas em revisão para possível rebaixamento no futuro.

A decisão da agência de classificação de risco se sucede à da Fitch e à da própria S&P após a Grécia deixar de pagar € 1,6 bilhão devidos ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e se tornar o primeiro país desenvolvido do mundo a dar um calote na organização.

Na terça-feira, 30, a Fitch revisou de CCC para CC o rating de longo prazo em moeda estrangeira e local da Grécia. A agência apontou que a potencial saída do país da zona do euro ocorreria de maneira desordenada.

Também na terça-feira, a S&P rebaixou de CCC para CCC- os ratings da Grécia e revisou para SD (calote seletivo) as notas de crédito de quatro bancos: o National Bank of Greece, o Alpha Bank, o Eurobank Ergasias e o Piraeus Bank.