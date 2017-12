Problema da Vasp é negociar com os credores, diz ministro O ministro do Turismo, Walfrido dos Mares Guia, disse, em entrevista no Congresso da Associação Brasileira dos Agentes de Viagem (Abav), que a "Vasp tem uma questão transitória e a Varig está com performance positiva. O problema (da Varig) é de acionistas". O ministro considera que o problema da Vasp agora é negociar com os credores. O ministro lembrou que a Gol e a TAM "estão bem". Mares Guia afirmou que o desembarque doméstico está crescendo 17% sobre o ano passado. Em discurso no evento, ele observou que o turismo representa 10% da economia mundial movimentando US$ 3,7 trilhões por ano. "O turismo é o setor que mais cresce e mais emprega no mundo", disse. No entanto, de 700 milhões de turistas que viajam por ano no mundo em 2003 só 4,1 milhões vieram ao Brasil, o que corresponde a 0,6% do total, segundo dados do ministro. A meta do governo é que o Brasil seja visitado por nove milhões de turistas em 2007. Mares Guia anunciou que o orçamento do governo federal para o setor para 2005 será 60% superior aos de 2004, já descontando a inflação.