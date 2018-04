Problema em teste não prejudica cronograma em Tupi

O problema foi apresentado por parafusos na árvore de natal molhada (equipamento submarino de controle de fluxo de poços) e deve fazer com que as operações na área fiquem suspensas por um período entre três e quatro meses.

"O único prejuízo será o corte da produção. Nenhum cronograma posterior será alterado e mesmo as pesquisas que estaríamos fazendo com a realização de teste podemos retomá-las quando houver a substituição do equipamento", disse Formigli, acrescentando que a Petrobras está agilizando ao máximo esta troca.

Segundo ele, a estatal já conseguiu alocar uma sonda para retirar a árvore de natal molhada do fundo do oceano. Um outro equipamento também já está sendo preparado para ser colocado no lugar. "Conversamos com o fornecedor e ele substituiu os parafusos deste equipamento também, para evitar qualquer eventual problema semelhante", disse.

Ainda segundo Formigli, a Petrobras está tentando agora negociar uma segunda sonda para colocar o novo equipamento no local. Isso porque a sonda que vai fazer a retirada já estava contratada para outro serviço e não poderá efetuar a troca. Formigli realizou hoje palestra para um grupo de técnicos e especialistas do setor, a convite do Ibef no Rio.