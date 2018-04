Problemas sociais se agravam na Argentina Uma pesquisa realizada pelo Indec (Instituto Nacional de Estatísticas e Censos), na Argentina, confirmou que 38,4% dos empregados do país não estão registrados, nem desfrutam dos benefícios sociais. No mês de maio a média salarial dos trabalhadores na Argentina era de US$ 152 dólares, sendo que os melhores vencimentos são pagos na região da Patagônia, com uma média de US$ 200 dólares mensais. Já os piores salários estão na região noroeste com US$ 106 dólares. Na Grande Buenos, Aires a remuneração média gira em torno de US$ 173 dólares. Os números da Argentina são cada vez mais alarmantes. Conforme o Indec, dos 36 milhões de habitantes de todo o país, 9 milhões são indigentes. Somente no último ano, 6,15 milhões de pessoas deixaram de pertencer à classe média e se converteram em pobres. O número de crianças menores de 14 anos sem acesso à cesta básica de alimentos é assustador: 4 milhões de crianças desnutridas e enfermas. A taxa de mortalidade infantil chega a 22,6 por cada mil crianças na província de Tucumán, a mais alta do país. A principal causa mortis é a desnutrição é a descontinuidade de distribuição de comida nos refeitórios infantis. Hoje, em todo o país, existem 600 mil pessoas que somente se alimentam nos refeitórios públicos administrados pela Igreja, através da obra beneficiente chamada de Cáritas. O governo destina 350 milhões de pesos (cerca de US$ 10 milhões) ao Programa de Emergência Alimentar.