Procedimentos adicionais evitarão problemas com energia O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), órgão que controla a produção de energia elétrica no País, vai adotar procedimentos adicionais para evitar problemas no suprimento de energia elétrica no verão e em ocasiões especiais, como o Carnaval. Até eventos específicos, como os shows do roqueiro Mick Jagger, no Rio de Janeiro, e do grupo U2, em São Paulo, terão medidas específicas. "Sempre adotamos medidas especiais, mas agora estamos formalizando os procedimentos", disse o diretor-geral do ONS, Hermes Chipp. Ele observou que esses eventos reúnem "milhares e até milhões" de pessoas e a falta de energia pode gerar problemas de segurança. Além de eventos específicos, haverá medidas adicionais para as regiões litorâneas que recebem grande número de turistas ou que ficam sujeitas às grandes oscilações no consumo. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, toda vez que a temperatura ultrapassa os 35 graus há acréscimo de 100 MW no consumo para cada grau adicional devido ao uso de aparelhos de ar condicionado. "O problema é maior porque a oscilação no consumo ocorre em curto espaço de tempo", complementou. As fortes chuvas e grandes descargas elétricas também podem provocar colapso no suprimento de energia. "Quando um raio atinge uma linha de transmissão temos de recompor o sistema rapidamente. E isso pode ocorrer a qualquer momento em qualquer parte do País", explicou. Um dos maiores desafios do ONS ocorre nos anos em que há a Copa do Mundo de Futebol, especialmente quando o Brasil chega à partida final. Nessas datas, em poucos minutos há uma oscilação muito grande no consumo de energia, especialmente nos intervalos ou no final da partida. "As pessoas no Brasil todo se levantam de frente da televisão, vão ao banheiro, abrem geladeira ou ligam o ar condicionado. A oscilação no consumo é muito grande e muito rápida e se não adotarmos medidas especiais em questão de minutos o sistema pode entrar em colapso", explicou. Esquema especial Segundo o ONS, os eventos que tiveram esquema especial este ano até agora foram o Precaju, em Aracaju (do dia 19 a 22 de janeiro) e o Planeta Atlântida, em Florianópolis (20 a 21 de janeiro). Os próximos a terem esquema especial são o Planeta Atlântida, no Rio Grande do Sul (de 10 a 11 de fevereiro); show dos Rolling Stones no Rio (18 de fevereiro) e show do U2 em São Paulo (20 e 21 de fevereiro). No Carnaval haverá esquema especial nas cidades do Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Olinda, Fortaleza, Florianópolis, litoral norte do Rio Grande do Sul e São Paulo (capital).