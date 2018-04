Processo da Boi Gordo já foi enviado a São Paulo O processo de concordata preventiva das Fazendas Reunidas Boi Gordo (FRBG) foi remetido na quarta-feira, via Correios, para São Paulo, onde deverá ser julgado. No começo do mês, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Édson Vidigal, negou à empresa liminar que pretendia impedir a transferência do processo de Comodoro (MT) para a capital paulista, sede da Boi Gordo. O advogado da companhia, Marcelo Bernardez Fernandez, no pedido de liminar ao STJ, alegou que o local do principal estabelecimento comercial da empresa seria Mato Grosso. A transferência de foro foi decidida em julgamento de mandado de segurança interposto pelo advogado do Grupo Investidor Boi Gordo, José Almeida Paiva, e apreciado pelo Justiça de Mato Grosso. A remessa estava aguardando o recolhimento dos custos parciais de postagem, fixados em R$ 3.822,00. Os documentos postados somam 19 volumes de processo, inclusos apensos inerentes como relatórios do perito e comissário, e mais 31 livros fiscais e societários, traduzindo a parte principal do feito. A empresa Fazendas Reunidas Boi Gordo entrou com um pedido de concordata preventiva dia 15 de outubro na Justiça do Estado de Mato Grosso. O pedido foi protocolado no Juízo da Vara da Comarca de Comodoro, onde está localizada a sede da empresa, e o processamento do pedido foi determinado. Na ocasião, a empresa informou que honraria suas obrigações e alegou dificuldades, já conhecidas pelos seus parceiros, para a concordata, em especial o longo período - cinco meses - que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) demorou para avaliar o pedido de reserva de subscrição. Em março do ano passado, cinco meses antes de aprovar a quarta emissão de Contratos de Investimento Coletivo (CICs) da Boi Gordo, a CVM suspeitava de irregularidades na companhia. A autarquia intimou a empresa a apresentar diversos documentos e pediu à Boi Gordo Ltda. a cópia da razão contábil das contas de estoques referentes ao mês de dezembro de 1999. Tais documentos poderiam comprovar o registro contábil do gado na empresa de origem, a Boi Gordo Ltda., de propriedade da Boi Gordo S.A., segundo consta de documento da CVM.