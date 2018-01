Procon alerta consumidor em recall da Brastemp A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo do Estado, vai notificar empresa Multibrás S/A Eletrodomésticos a prestar esclarecimentos sobre o recall das lavadoras de roupa Brastemp Auto-Aquecimento, 127 V, fabricadas entre 1998 e 1999, nos seguintes modelos e número de série: BWQ22BBANA (5kg) iniciados em 8, 9, CF9, CG9, CH9 e C19 e BWQ24ABANA (7kg) iniciados em 9, CF9, CG9, CH9 e C19, para que efetuem a troca gratuita do painel de controle das referidas lavadoras. O Procon-SP ressalta que o artigo do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece que o fornecedor não pode colocar no mercado de consumo porduto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. A Multibrás realizou no último dia 08 um comunicado, publicado em jornais e TVs, que informa sobre a substituição preventiva do painel de controle das lavadoras que visa eliminar a probabilidade de ocorrência de curto circuito. A empresa informa que a troca gratuita das peças será realizada em visita técnica a partir do dia 19 de março. A visita poderá ser agendada pelo telefone 0800-888-3131, bastando fornecer o número de série da lavadora, localizado na parte traseira do produto. Segundo a Multibrás, se o painel de controle não for substituído, a lavadora poderá ser utilizada normalmente, entretanto o consumidor não poderá utilizar água quente no processo de lavagem. O Procon-SP discorda da data estipulada pela empresa para início do recall. O órgão de defesa do consumidor acredita que o atendimento ao consumidor deveria ocorrer imediatamente após a publicação do comunicado do recall. O Procon-SP alerta que se ocorrer algum incidente provocado pelas lavadoras, antes da data de início da substituição da peça, a empresa será responsabilizada por eventuais riscos pessoais e patrimonais que podem acontecer com os consumidores. Segundo o Procon-SP, os consumidores que possuírem o produto deverão agendar a visita técnica o mais rápido possível para sanar o problema e exigir da assistência técnica da empresa o comprovante de que o serviço ou a troca do painel de controle foi efetuada. Dúvidas ou reclamações podem ser encaminhadas ao Procon, por meio do atendimento telefônico 1512.