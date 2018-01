Procon alerta: cuidado com garantia estendida A garantia estendida pode prejudicar o consumidor. O alerta é do Procon de São Paulo. Este tipo de garantia dá ao consumidor de bens duráveis a possibilidade de ter um prazo de garantia maior do que o oferecido pelo fabricante. O problema é que este serviço pode ter tantas exclusões que acaba lesando o consumidor. É o que alerta a técnica da área de produtos do Procon, Ana Lucia Sparapani. Quem compra um aparelho eletroeletrônico, por exemplo, tem 90 dias de garantia, segundo o Código de Defesa do Consumidor. "É uma garantia legal, sem exclusões", diz a técnica. Além deste prazo, os fabricantes costumam oferecer uma garantia contratual extra gratuita para o consumidor, para se diferenciar da concorrência. Já a garantia estendida ou ampliada vai além deste prazo e o consumidor paga pelo serviço. Ela já é utilizada por fabricantes de veículos e vem sendo adotada aos poucos no mercado de eletrodomésticos. A empresa que vende a garantia estendida diz que é uma forma de reduzir custos que o consumidor teria com a quebra do produto, depois da garantia do fabricante. Mas isso nem sempre ocorre. As seguradoras, explica a técnica, não deixam claro que o serviço não oferece cobertura total e que muitos componentes importantes de um poduto, que se desgastam naturalmente com o tempo de uso, são excluídos da garantia estendida. Ou seja: os custos mais caros acabam não sendo cobertos pela garantia estendida. Na avaliação do Procon, neste caso, a garantia estendida se torna vantajosa apenas para a seguradora que vende o serviço e não para o consumidor, o que configura prática abusiva. O consumidor que optar pela garantia estendida, recomenda a técnica do Procon, deve exigir a apólice do seguro e ler o contrato atentamente para ver se o serviço atende a seus interesses.