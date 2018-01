Procon alerta: cuidado com o leasing Contratar um leasing para adquirir um bem pode trazer surpresas no decorrer do negócio. O alerta é da Fundação Procon - SP, órgão da secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo. O sistema de leasing, apesar de ser parecido com um financiamento convencional, esconde diversas obrigações, que não ficam claras para o consumidor na hora de assinar o contrato. O leasing é um sistema de arrendamento mercantil, ou seja, de aluguel de um bem com opção de compra. É utilizado principalmente na aquisição de veículos novos. As principais vantagens do sistema em relação às outras opções de financiamento são as taxas de juros menores e a isenção de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). O contrato de leasing é considerado de difícil compreensão até pelas operadoras que atuam no negócio. Na maioria dos casos, as empresas não fornecem uma via ao cliente. A "opção de compra", estabelecida na legislação que criou o sistema de arrendamento mercantil, na prática não existe. Isso quer dizer que quem adere ao sistema de leasing está necessariamente optando por comprar o bem. Cuidado: verifique como fica a entrada Outro ponto que gera dúvidas é a denominada "entrada". O nome mais comum para a "entrada" nas operações de leasing é "Valor Residual Garantido" (VRG), que representa uma parte do valor correspondente à opção de compra do bem. Nas parcelas, além do aluguel, é embutida uma parte do VRG. Para caracterizar um contrato de arrendamento mercantil, a operadora teria de oferecer todas as opções de pagamento (ou não) do VRG ao cliente - no início, no final ou diluído com as parcelas do aluguel. Não existem parâmetros definidos para a determinação do VRG. Dependendo da instituição financeira, pode atingir até 90% do valor do bem. Antes de aderir aos sistemas de leasing, o consumidor deve comparar o total a ser pago (VRG + aluguéis mensais) com outras formas de financiamento. Outra dica é verificar se o VRG está totalmente diluído na entrada e nas prestações ou se ao final dos pagamentos haverá algum resíduo. O cliente deve tomar cuidado com os contratos pós-fixados em variação cambial, porque são um risco. Um bom exemplo disso ocorreu no final do ano passado, quando o Procon-SP recebeu 6.905 consultas e 254 reclamações sobre leasing. A grande maioria referia-se aos elevados reajustes sofridos nos contratos atrelados à variação cambial, em razão da desvalorização do real em relação ao dólar. Atraso pago multas e juros Durante a vigência do contrato de leasing, o bem pertence à operadora. Em caso de inadimplência, as empresas podem cobrar multa de 2% por atraso de pagamento, juros de mora de 1% ao mês, além de comissão de permanência de acordo com as taxas de mercado, geralmente muito altas. Se o consumidor não pagar as parcelas em atraso, a operadora pode entrar na Justiça com ação de reintegração de posse. No caso de cancelamento do contrato, seja por inadimplência ou por opção, o consumidor deve negociar a devolução de parte do VRG que foi pago junto à operadora. Você pode checar mais informações sobre o leasing no link abaixo.