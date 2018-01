Procon alerta: leia rótulo da água A água adicionada de sais é um produto que acabou de chegar ao mercado e já exige cuidados do consumidor. Para saber se você está levando água mineral ou adicionada de sais é preciso ficar de olho no rótulo. A recomendação é dos técnicos da Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo. As embalagens dos dois tipos de água são semelhantes e isso pode confundir o consumidor. Mas a diferença a ser observada no rótulo é evidente. A água adicionada de sais inicialmente é água potável comum. Após a eliminação de resíduos de cloro usados na sua purificação, recebem sais minerais de uso permitido como cálcio, magnésio, potássio ou sódio. Seu rótulo deve incluir a expressão "água adicionada de sais" em caracteres visíveis que a diferencie claramente da água mineral. É proibida a denominação "água mineral" e derivações como "água mineralizada" ou qualquer indicação relacionada a propriedades terapêuticas. Elas podem conter gás, como dióxido de carbono de padrão alimentício (o mesmo empregado nos refrigerantes). Já as águas minerais tradicionalmente conhecidas são provenientes de fontes naturais ou de fontes captadas artificialmente. Possuem composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns. Elas precisam ter no rótulo: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, nome e endereço do concessionário, constantes físico-químicas, composição analítica e classificação, além de dados como volume do conteúdo e indicação com ano e mês do engarrafamento e prazo de validade. Qualquer dúvidas ou eventual reclamação sobre águas engarrafadas poderá ser encaminhada para um dos postos do Procon. O link abaixo, do Procon-SP, informa onde procurar ajuda em São Paulo e também nos demais Estados do país.