Procon alerta sobre anúncios de trabalho em casa A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, alerta a população sobre os golpes de empresas que oferecem ganhos com trabalhos feitos em casa. A entidade chama atenção para os diversos anúncios que aparecem em jornais, cartazes e recebidos via e-mail que prometem altos salários por trabalhos via computador. De acordo com os técnicos do Procon-SP, dezenas de pessoas procuram diariamente a fundação com denúncias de golpe e dúvidas sobre estas empresas. Segundo o Procon-SP, existem diversos casos em que pessoas depositam dinheiro para estas empresas e ao invés de receberem o material para o início do trabalho, recebem outro pedido de dinheiro. O Procon-SP esclarece que este tema não se caracteriza relação de consumo. Os técnicos da entidade informam que este tipo de negócio não é seguro para o usuário quando não informa com clareza qual é o trabalho que deverá ser desenvolvido, quando o endereço da empresa é de outro Estado ou Município e quando não há possibilidade de contato via telefone. Os técnicos do Procon orientam à população a desconsiderar propostas de trabalhos com estas características.