Procon alerta sobre falsos fiscais de restaurantes Falsos fiscais estão atuando restaurantes e pontos comerciais de São Paulo. Esse é o alerta da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, aos proprietários de restaurantes e comerciantes sobre pessoas que se apresentam como fiscais do órgão com o objetivo de arrecadar dinheiro com supostas multas. Caso alguém se apresente como sendo do Procon sem a devida identificação, o fato deverá ser comunicado imediatamente à polícia, pelo telefone 190. A Fundação Procon esclarece que os técnicos do órgão realizam o trabalho de fiscalização sempre em grupo, de no mínimo três funcionários, que apresentam credenciais específicas de identificação para essa atividade. Caso seja verificada qualquer infração à legislação vigente, é lavrado no local um auto que dará início a um processo administrativo, garantindo-se ampla defesa em todos os casos. Jamais é cobrado multa em espécie durante os atos fiscalizatórios. Em caso de dúvida, o comerciante deve solicitar a apresentação do crachá funcional.