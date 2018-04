Procon alerta sobre recall da Honda A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, alerta o consumidor sobre o recall da empresa Honda Automóveis do Brasil Ltda. De acordo com o Procon-SP, a empresa será notificada a prestar os esclarecimentos sobre a substituição do dispositivo de acionamento da chave de ignição de alguns modelos do Accord EX, Accord EXR e Odyssey EX. A falha na ignição pode comprometer o funcionamento do motor destes veículos. O artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que " O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança". Segundo o Procon-SP, no comunicado a Honda solicita que os proprietários dos veículos mencionados dirijam-se, a partir de 29 de agosto, a qualquer concessionária Honda para efetuar o serviço. O Procon-SP salienta que, existe a responsabilidade do fornecedor em caso e acidentes envolvendo esses automóveis e questiona sobre a falta de maiores informações e orientações sobre como o consumidor deve proceder até que possa realizar os reparos tendo em vista que foi fixado o dia 29 de agosto para o início do recall. Os veículos atingidos pela convocação são: Veículo Ano número de chassis Honda Accord EX 1998 de 1HGCF8640WA580001 a HGCF8640WA580423 Honda Accord EX 1999 de 1HGCF8640XA590001 a 1HGCF8640XA590349 Honda Accord EXR 1998 de 1HGCG5650WA580061 a 1HGCG5650WA580420 Honda Accord EXR 1999 de 1HGCG5650XA590027 a 1HGCG5650XA590229 Honda Odyssey EX 1997 de JHMRA1870VC200051 a JHMRA1870VC206446 e JHMRA1870TC200051 a JHMRA1870TC206446 No aviso, a empresa informa que o recall se estenderá até 2 de janeiro de 2003. Porém, o Procon-SP entende que enquanto existirem no mercado veículos com o problema apontado, o fornecedor é responsável, sendo obrigado a efetuar os reparos de forma gratuita, independentemente do prazo estipulado. Isto porque, em alguns casos, por motivos alheios à sua vontade (viagem, doença, mero acaso etc.), o consumidor pode não ter tido acesso à convocação, o que não o excluiria de ter o seu direito à segurança garantido, segundo o Procon-SP. Exija o comprovante de troca O Procon-SP alerta que os proprietários dos veículos citados não precisam se dirigir necessariamente à concessionária na qual adquiriram o carro, mas a qualquer serviço autorizado Honda, em todo o País. Ao procurarem a concessionária, os consumidores devem exigir o comprovante de que o serviço ou a troca foi efetuada, alerta o Procon-SP. Em caso de dúvidas ou reclamações o consumidor pode procurar o Procon-SP pelo telefone 1512 ou pessoalmente nos postos de atendimento dentro do Poupatempo Sé, Poupatempo Itaquera ou Poupatempo Santo Amaro. Na página da Fundação Procon-SP na Internet podem ser encontrados os recalls efetuados nos últimos anos (veja o link abaixo).