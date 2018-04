Procon alerta sobre recall de carros da Land Rover A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, alerta o consumidor sobre o recall de veículos da Land Rover. A empresa convocou os proprietários dos automóveis Defender, todas as versões, modelos 1998 a 2002, chassis de número WA160278 a 2T005602 e Discovery, série II, modelos 1999 a 2002, chassis de número XA900000 a 2A762878, para comparecerem a um distribuidor autorizados para inspeções e eventuais procedimentos. Os carros apresentam problemas no sistema de freio. O Procon-SP destaca que a empresa será notificada a prestar esclarecimentos sobre o recall. A Land Rover anunciou a medida nos jornais nos dia 4 e 6 de maio. Os técnicos do Procon-SP entendem que o risco pessoal e patrimonial para os consumidores deveria provocar nos fornecedores uma maior preocupação no sentido de utilizar todos os meios possíveis para atingir seus clientes, ou seja, jornais, rádio e televisão, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Veículos apresentam problemas no freio No comunicado, publicado em jornais de São Paulo, a Land Rover informa que nos veículos Defender, será verificada a necessidade de um eventual ajuste no posicionamento do tubo flexível do freio dianteiro esquerdo para evitar um desgaste que possa ocasionar a perda do fluido do freio. A empresa também informa que nos veículos Discovery série II, todas as versões, será substituído o módulo eletrônico de controle do sistema antitravamento dos freios (ABS). De acordo com a Land Rover, uma incorreta interpretação do sinal elétrico dos sensores pode vir a prejudicar o funcionamento do referido sistema. Nos veículos Discovery série II, equipados com motor V8/gasolina, será verificada a necessidade de substituição do cabo do acelerador que, em determinadas circunstâncias, pode apresentar certa dificuldade no retorno para sua posição inicial. Outro modelo que vai passar pelo recall é o Discovery série II, com câmbio manual e dependendo do número do chassi, será verificada ou ajustada eventual variação do curso alavanca do freio de mão que, em determinadas circunstâncias, pode comprometer o seu perfeito funcionamento. Exija o comprovante de serviço A Land Rover informa também no anúncio que os proprietários dos veículos mencionados deverão entrar em contato com o distribuidor para agendar dia e hora para inspeção de seu automóvel e disponibiliza o telefone 0800-7012992 para o cliente obter maiores informações. O Procon-SP recomenda o consumidor exigir o comprovante de que o serviço ou a troca foi efetuada, documento que deverá ser conservado enquanto estiver de posse do veículo, acompanhando também a documentação em caso de eventual venda. Os técnicos da Fundação Procon-SP, entendem que a informação não foi suficientemente clara e, que deveriam ser informados exatamente os números de chassis envolvidos em cada caso. Se os motoristas tiverem dúvidas ou reclamações podem entrar em contato com Procon-SP através do telefone 1512 ou nos postos de atendimento pessoal dentro do Poupatempo Sé, Poupatempo Itaquera e Poupatempo Santo Amaro.