Procon alerta turistas sobre pacotes para Copa Ao comprar um pacote de viagem para a Copa do Mundo 2002, que vai ser realizada na Coréia do Sul e no Japão, o turista deve ficar atento as condições oferecidas pelas agência de viagens e a procedência dos ingressos dos jogos. A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, registrou 1.159 atendimentos sobre agências de viagens. No primeiro bimestre deste ano esse número chega a 321 atendimentos. Na última Copa do Mundo, na França, em 1998, milhares de turistas de todo o mundo, entre eles os brasileiros, que viajaram para torneio e foram surpreendidos com ingressos falsos. Alguns torcedores foram vítimas de agências de turismo que prometeram pacotes com direito a ingressos, mas na verdade não tinham garantia que conseguiriam a entrada. Os técnicos do Procon-SP recomendam o turista a planejar a viagem com antecedência e pesquisar algumas agências que oferecem preços mais em conta e facilidades nesses casos. De acordo com o Procon-SP, as viagens durante a chamada alta temporada costumam ser mais caras do que as realizadas na baixa temporada. Além disso, todos os serviços prestados, tais como alimentação, transporte, infra-estrutura dos locais visitados sofrem uma influência direta desse fator, tanto no preço como na qualidade. A escolha do tipo de pacote também pode influenciar no preço. O turista pode optar pelos pacotes individuais ou excursões. Segundo o Procon-SP, os pacotes individuais são mais indicados quando se prefere maior liberdade na programação, com roteiro específico, porém normalmente trata-se de opção mais cara. No caso da excursão roteiros e horários são fixos, valendo a pena checar o número de pessoas que compõem o grupo. A oferta por meio de anúncios e folhetos deve conter informações claras e precisas referentes à viagem, de acordo com o Procon-SP. A agência deve informa os valores cobrados pelas partes aérea e terrestre, categoria das passagens, taxas de embarque, tipos de acomodação (quarto duplo, individual), translados, refeições oferecidas, guias, número exato de dias, juros nos pagamentos a prazo, e despesas que ficarão por conta do consumidor. O Procon-SP recomenda o consumidor a procurar referências sobre a agência com pessoas de confiança que tenham usado os serviços e ligar para o cadastro de reclamações fundamentadas da Fundação Procon-SP (telefone 3824-0446), para confirmar a idoneidade da empresa Contrato Uma vez escolhida a empresa e o pacote, todos os termos devem ser estabelecidos por escrito no contrato ou ficha roteiro de viagem. Os técnicos do Procon-SP alertas que deve contar no contrato tudo o que foi acertado verbalmente e oferecido pela publicidade. O consumidor deve se informar sobre a necessidade de vistos, vacinas, autorização para viagens de menores, etc., providenciando-os antecipadamente. É importante ficar atento aos horários e chegar aos locais de saída dos grupos com antecedência. Nas viagens internacionais, como forma de prevenir despesas imprevistas, pode-se optar por levar dinheiro, cartões de crédito e travellers checks, planejando bem gastos com alimentação e outras compras, segundo o Procon-SP. Outra recomendação é não esquecer os limites alfandegários para gastos no exterior. De acordo com o Procn-SP, outra forma de se proteger contra imprevistos é contratar um seguro patrimonial, de saúde e de vida, que são oferecidos em várias modalidades: saúde, extravio de bagagem e outros incidentes (acidentes, falecimentos). Cancelamento Problemas durante a viagem devem ser comunicados aos responsáveis e, se possível, registrados por meio de fotos ou vídeos, por exemplo. Se o passeio não transcorrer conforme o acertado, o consumidor conta com a proteção da lei: o Código de Defesa do Consumidor determina, entre outros, a reparação por prejuízos e danos decorrentes de serviços em desacordo com a oferta ou mesmo inadequados. O prazo para reclamar é de 30 dias após o término da viagem, sendo conveniente fazê-lo por escrito com cópia protocolada. Se a agência cancelar a viagem, existe a obrigação de restituir todos os valores pagos corrigidos, bem como eventuais prejuízos financeiros, segundo o Procon-SP. Já o cancelamento feito pelo consumidor devem ser comunicados por escrito, com a maior antecedência possível. Ingressos O comitê organizador da Copa do Mundo de Futebol apresenta uma inovação quando à aquisição de ingressos para os jogos, existindo duas formas de aquisição dos mesmos: diretamente com a FIFA, via Internet , com pagamento via remessa bancária ou cartão de crédito internacional ou por meio de agência de viagem, sendo que os ingressos comercializados pelas agências pertencem a cota destinada à CBF Estão sendo comercializados no mercado brasileiro dois tipos de pacote. O pacote sem ingressos inclusos: incluem transporte aéreo, terrestre, traslado, hospedagem, alimentação e seguro E existem os pacotes com ingressos inclusos: neste caso as agências, além de transporte aéreo, terrestre, traslado, hospedagem, alimentação, incluem em seus pacotes os ingressos somente para os jogos do Brasil. De acordo com o Procon-SP, os ingressos são nominais, personalizados e sendo obrigatório o fornecimento dos números dos passaportes por parte da FIFA. A solicitação prévia de ingresso não implica em sua aquisição, já que depende de confirmação por parte da FIFA e posterior envio ao consumidor em local por ele escolhido. O consumidor deve ficar muito atento à sistemática de venda dos ingressos (sistema de venda diferenciado das copas anteriores), já que os mesmos podem estar vinculados às fases do campeonato ou ao desempenho dos times participantes, ou seja, dependem de resultados dos jogos. No caso de desclassificação do Brasil ou do time escolhido, os ingressos serão cancelados automaticamente e os valores pagos por eles deverão ser devolvidos pela operadora ou pela FIFA. O consumidor deve ficar atento quanto aos prazos para o pedido de restituição dos valores pelos ingressos.