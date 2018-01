Procon aponta alta dos juros nos bancos em abril Os bancos aumentaram mais uma vez a taxa de juros na ponta do consumidor. Pesquisa realizada pelo Procon-SP, órgão ligado ao Governo do Estado de São Paulo, constatou que, de dez instituições bancárias pesquisadas, quatro elevaram as taxas de empréstimo pessoal. No cheque especial, três apresentaram alta. A pesquisa foi realizada nos dias 4 e 5 de abril junto a dez bancos - HSBC, Banespa, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Nossa Caixa, Real e Unibanco e nas linhas de empréstimo pessoal e cheque especial para pessoa física. No empréstimo pessoal, a taxa média dos bancos pesquisados foi de 5,37% ao mês, superior à do mês anterior, que foi de 5,34% - um acréscimo de 0,03 ponto percentual. As três maiores altas nesta linha foram constatadas na Caixa Econômica Federal (de 4,99% para 5,10% ao mês); Banco do Brasil (de 4,75% para 4,85% ao mês); e Bradesco (de 5,76% para 5,83% ao mês). Em nenhum dos bancos pesquisados foi constatada queda na taxa de juros do empréstimo pessoal. No cheque especial, a taxa média dos bancos pesquisados foi de 8,24% ao mês, também superior à do mês anterior, que foi de 8,19% ao mês. Os bancos que mais elevaram os juros no cheque especial foram: a Caixa Econômica Federal (de 7,59% para 7,95% ao mês); Banco do Brasil (de 7,89% para 7,99% ao mês); e no Bradesco (de 8,26% para 8,33% ao mês). Nenhuma queda foi constatada na taxa de juros do cheque especial dos bancos pesquisados.