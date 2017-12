Procon aponta diferença de 250% em itens de material escolar A Fundação Procon-SP e o Instituto de Pesos de Medidas (Ipem-SP), órgãos vinculados à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, realizaram no mês de janeiro a ação ?De Olho no Material?. Realizada entre os dias 07 e 09 de janeiro, a pesquisa percorreu as cinco regiões da capital paulista e verificou uma diferença de preços de até 250%. No ano passado, essa variação chegou a 354,55%. A pesquisa realizada pelo Procon-SP levantou preços de 118 produtos, em dez estabelecimentos comerciais da cidade de São Paulo, sendo que 93 produtos foram comparados. O Ipem-SP analisou em laboratório 14 produtos, entre massas de modelar, cadernos e lápis de cor. Na pesquisa, também o Ipem-SP verificou que todos os itens analisados estavam em conformidade com o indicado nas embalagens, mesma constatação verificada no ano passado. Maiores diferenças As três maiores diferenças de preço encontradas foram: 1ª Diferença: 250% Produto: Borracha Branca Látex ? unidade ? cód. 7040 ? Faber Castell Maior preço: R$ 0,70 (?Papelaria Celis? ? Norte) Menor preço: R$ 0,20 (?Bazar e Papelaria Japuíba? ? Norte) Diferença valor absoluto: R$ 0,50 2ª Diferença: 212,50% Produto: Régua Plástica Cristal 30 cm (fina) unidade ? ref. 1041 ? Bandeirante Maior preço: R$ 0,50 (?Papelivros? ? Centro) Menor preço: R$ 0,16 (?Bazar e Papelaria Japuíba? ? Norte) Diferença valor absoluto: R$ 0,34 3ª Diferença: 208,33% Produto: Caneta Hidrográfica ? Conjunto com 12 cores (comum/fina) Colorcis ? CIS Maior preço: R$ 3,70 (?Pontocom? ? Oeste) Menor preço: R$ 1,20 (?Agipel? ? Oeste) Diferença valor absoluto: R$ 2,50