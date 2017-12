Procon aponta estabilidade no juro do cheque especial As taxas de juros de cheque especial e empréstimo pessoal ficaram praticamente estáveis em setembro, segundo levantamento divulgado hoje pela Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. A pesquisa, realizada nos dias 1º, 2 e 3 deste mês em dez instituições financeiras, mostra que a taxa média para cheque especial permaneceu em 7,99% ao mês e que a de empréstimo pessoal apresentou leve declínio de 0,02 ponto porcentual, para 5,14% ao mês. As taxas anuais equivalentes são de 151,50% e 82,56%, respectivamente. Em setembro, a maior taxa de cheque especial foi cobrada pelos bancos Itaú e Real (8,25% ao mês) e a menor foi verificada na Caixa Econômica Federal (7,30% ao mês). A taxa mais elevada no empréstimo pessoal também ficou por conta dos bancos Real e Itaú (5,70% ao mês), enquanto que a Nossa Caixa estipulou a taxa mais baixa (4,10% ao mês). No mês em análise, o Banespa foi a única instituição a modificar, de 5,78% ao mês para 5,60% ao mês, a taxa no empréstimo pessoal. A alteração representou um decréscimo de 0,18 ponto porcentual e uma variação negativa de 3,11% em relação à taxa de agosto. Quanto às taxas do cheque especial, nenhuma instituição promoveu mudança. Dados da pesquisa Em virtude da possibilidade de variação da taxa do empréstimo pessoal pelo prazo do contrato, o Procon-SP estipulou o período de 12 meses como base, já que todos os bancos pesquisados trabalham com este prazo. Os dados coletados referem-se a taxas máximas prefixadas para clientes não preferenciais, sendo que, para o cheque especial, foi considerado o período de 30 dias. De acordo com os técnicos do Procon-SP, o resultado da pesquisa mensal demonstra a cautela com que o mercado está interpretando os rumos da política monetária e "não há perspectiva de redução" em um curto espaço de tempo. "O consumidor deve ficar atento e não ceder aos impulsos, principalmente diante das facilidades oferecidas pelos bancos, como créditos pré-aprovados e aumentos do limite de cheque especial", alerta o órgão. Os bancos pesquisados pelo Procon-SP foram o HSBC, Banespa, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Nossa Caixa, Real e Unibanco. Apesar da compra do Banespa pelo Santander, a análise das taxas destes bancos continua sendo feita de maneira separada, em virtude de ainda existirem agências que conservam a marca Banespa.