Procon aponta estabilidade nos juros ao consumidor De acordo com pesquisa do Procon-SP, os juros bancários não apresentaram variações significativas nas taxas médias deste mês. Das dez instituições pesquisadas, apenas uma elevou sua taxa de empréstimo pessoal. As demais instituições mantiveram as mesmas taxas. A taxa média dos bancos pesquisados foi de 5,19% ao mês, superior à do mês anterior, que foi de 5,14% ao mês, o que significa um acréscimo de 0,05 pontos percentuais. Ao ano, a taxa equivalente é de 83,55%. A única alta verificada na taxa de empréstimo pessoal foi do HSBC, que alterou de 4,54% para 5,01% ao mês, uma alta de 0,47 pontos percentuais. As demais instituições mantiveram suas taxas inalteradas. Na taxa do cheque especial, não houve alterações. A taxa média dos bancos pesquisados manteve-se em 7,99% ao mês, sem alterações em relação a setembro. A taxa anual equivalente está em 151,40%. Este é o terceiro mês consecutivo que não ocorre alteração nas taxas de juros do cheque especial. A pesquisa de taxas de juros de empréstimo pessoal e cheque especial para pessoa física foi realizada nos dias 5 e 6 de outubro. Os bancos pesquisados foram HSBC, Banespa, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Nossa Caixa, Real e Unibanco. Veja no link abaixo os dados da pesquisa de juros do Procon.