Procon: atendimento normal amanhã Foram veiculadas na imprensa, informações que anunciavam greve amanhã dos funcionários e paralisação do atendimento ao público no Poupatempo Sé e Santo Amaro, além do atendimento a cartas e e-mails. Mas, a diretoria da Fundação Procon-SP, órgão da Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo, informa que tem sido veiculadas na imprensa afirmações distorcidas quanto a comprometimento do atendimento à população com a saída de funcionários. A provável greve ocorreria em protesto às condições de trabalho e atrofia nos serviços prestados. Segundo o Procon, a entidade, há três anos, passou por uma grande mudança com a passagem para fundação. Com isso, houve troca de praticamente 70% do seu quadro funcional, sem prejuízo do atendimento, que teve um funcionamento contínuo em termos quantitativos e qualitativos. Ainda com relação às condições de trabalho, a direção da Fundação Procon-SP destaca que as instalações são adequadas ao trabalho desenvolvido, contando inclusive com Plano de Prevenção de Riscos Ambientais e Plano de Controle e Saúde Médica Ocupacional, com atendimento médico ambulatorial três vezes por semana. A diretoria da Fundação Procon-SP também informa à população que os postos de atendimento estarão funcionando normalmente nesta quinta-feira .