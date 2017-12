Procon: atendimento volta no dia 2/01 A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor, não estará realizando seus serviços de atendimento ao público amanhã e sábado (29 e 30/12/2000). Os postos de atendimento pessoal, instalados dentro dos Poupatempo Sé, Santo Amaro e Itaquera, voltarão a funcionar normalmente a partir do dia 2/1/2001 das 7 às 19 horas. O atendimento efetuado pelo telefone 1512 (das 8 às 18 horas) e pelo fax 3824.0717( das 10 às 16 horas) será feito normalmente no dia amanhã..