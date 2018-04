Procon: atente às promoções de juro zero O consumidor que quer aproveitar a promoção de carros a juro zero, oferecida pela Ford, General Motors (GM), Fiat, Renault e Volkswagen, deve estar muito atento na hora de fechar o negócio. Apesar da propaganda garantir que não há cobrança de juros na promoção, o cliente pode conseguir um desconto de até R$ 1 mil no valor do veículo se comprar à vista. O Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - já está com as antenas ligadas. Segundo o técnico de fiscalização da entidade, Paulo Arthur Lencioni Góes, os juros podem estar embutidos nos preços. "A empresa pode anunciar um veículo a determinado preço para financiamento com juro zero, mas, quando o consumidor paga à vista, ele ganha um desconto", diz Góes. Ele informa que, nesse caso, o consumidor deve procurar o Procon-SP, que investigará o caso. "Se for confimada essa forma de cobrança, fica caracterizada a publicidade enganosa", informa o especialista. Nesse caso, o órgão de defesa do consumidor poderia entrar na Justiça contra a empresa. Mas Góes ressalta que a propaganda enganosa se caracteriza quando há uma política de preços diferenciada para veículos à vista e financiados. "Isso é ilegal. Mas há casos em que o negócio é de grande valor e a concessionária oferece um desconto para o consumidor que ela não faria para todos os carros. Assim, não há ilegalidade", completa o especialista. Se pechinchar, ganha desconto Na concessionária Caoa, da Ford, se o consumidor quiser comprar um carro zero, pode ganhar desconto de até R$ 500 no preço à vista. "Dependendo do carro e do tempo que o modelo está no estoque, podemos negociar um desconto até maior do que esse", garantiu o gerente da loja, Pércio Monteiro de Oliveira. De acordo com o gerente da França Motores - concessionária da Renault -, Arnaldo Serra Neto, alguns podem ter desconto no preço à vista. "Diminuir o preço depende muito do carro e do seu valor." Mas ele afirma que o desconto pode ser de até R$ 1 mil. "Se o cliente aparecer com dinheiro, dizendo que paga à vista, nós podemos negociar. Só não podemos perder vendas", justifica. O gerente da Carrerra - concessionária GM -, Paulo Prado, também afirma que, quando o consumidor prefere pagar à vista, a conversa muda. "O preço sempre é diferente quando vendemos à vista. Mas o máximo de desconto que podemos oferecer é de R$ 500. Mais que isso, não tem jeito." Assim, um Ômega CD que custa R$ 101 mil pode ser comprado a R$ 100,5 mil, na Carrera. Para o gerente da Asti (Fiat), Pedro Turra, oferecer desconto ou não oferecer é a mesma coisa. "O único que leva vantagem é o cliente", afirma. "A concessionária fica na mesma, pois recebemos o valor do carro à vista do banco da montadora. Nada vai mudar em nada. Só vai agradar ao cliente." O gerente da concessionária Convel (Ford), Afonso Gomes Junior, também afirma que é possível negociar o preço com o cliente em caso de compra à vista. "Se não tiver jeito de dar desconto, sempre procuramos oferecer brindes e acessórios para o carro que o cliente estiver comprando. Estamos sempre procurando agradar", comenta Junior.