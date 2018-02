Procon: Audi e Volskswagen devem explicar recall A Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - quer esclarecimentos sobre o recall da Audi do Brasil e Volkswagen do Brasil. As duas empresas veicularam o comunicado hoje em alguns jornais de circulação nacional, convocando os proprietários dos automóveis Golf, Bora, New Beetle e Audi A3, equipados com ABS (veja relação completa abaixo), fabricados entre março e setembro de 2001 para entrar em contato com a concessionária de sua preferência e consertarem o problema. O Procon aconselha os consumidores a exigir o comprovante da troca dos componentes. As empresas serão notificadas pelo órgão de defesa do consumidor a prestar esclarecimentos, especialmente com relação à existência de risco à segurança dos consumidores. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), produtos ou serviços que sejam nocivos ou prejudiciais à saúde e segurança do consumidor não podem ser colocados no mercado. E, caso o problema seja detectado posteriormente, o fornecedor é obrigado a comunicar o fato às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários. De acordo com o Procon, o comunicado da empresa informa que "a matriz da Volkswagen, na Alemanha, constatou que um chip da unidade de controle eletrônico do ABS pode sofrer superaquecimento e, eventualmente, pegar fogo, incendiando componentes próximos, no compartimento do motor". Os modelos e números de série do chassi dos veículos são os seguintes: Modelos Chassi Golf de1J14052781 a 1J14083364 de 1J24000001 a 1J24025229 Bora de 9M1M193407 a 9M1M230865 New Beetle de1C1M473301 a 1C1M479489 de 1C2M402512 a 1C2M419438 Audi A 3 de 8L14004616 a 8L14009660 de 8L24000001 a 8L24001849 Caso o consumidor necessite de maiores esclarecimentos por parte das empresas, deve entrar em contato com a Central de Atendimento ao cliente, pelos telefones (0xx 11) 3879-9030 (Audi do Brasil) e 0800 195 775 (Volkswagen do Brasil). Outra opção é procurar a Fundação Procon-SP para tirar dúvidas ou fazer reclamações. Pelo telefone, o atendimento é feito no 1512. Pessoalmente, é preciso ir a um dos postos de atendimento: Poupatempo Itaquera (metrô Corinthians-Itaquera), Poupatempo Sé (Praça do Carmo s/nº ) e Poupatempo Santo Amaro (Rua Amador Bueno, 176 a 258). Ou no site (veja link abaixo).