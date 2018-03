Procon autua 250 estabelecimentos paulistas A Fundação Procon-SP divulgou nesta quinta-feira o balanço da Operação Final de Ano, que autuou cerca de 250 estabelecimentos comerciais - 191 só na cidade de São Paulo - por irregularidades em seus produtos e serviços. Fiscais do órgão estadual, em parceria com 11 Procons municipais, visitaram 2.121 estabelecimentos comerciais como lojas de rua, shopping centers e supermercados de todo o Estado. Os fornecedores autuados devem responder por processo administrativo e poderão receber multas que variam entre R$ 212 e R$ 3 milhões. Entre as irregularidades mais freqüentes estão a ausência e informações inadequadas dos preços, produtos descritos em língua estrangeira, mercadorias com prazo de validade vencido e imposição de limite ou acréscimo do valor nas compras com cartão de crédito.