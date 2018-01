Procon autua irregularidades em São Paulo e interior A Fundação Procon São Paulo (Procon-SP) informou, nesta sexta-feira, que autuou 253 fornecedores de estabelecimentos comerciais por irregularidades. Entre os estabelecimentos avaliados estão lojas de rua, shopping centers e supermercados. De acordo com o Procon-SP, dentre as irregularidades verificadas estão a ausência, inadequação ou falta de clareza do valor da mercadoria e produtos descritos em língua estrangeira. Também são considerados um desrespeito ao consumidor, imposição de limite ou acréscimo do valor nas compras com cartão de crédito. Outro ponto que ocasiona processo aos donos dos estabelecimentos é a validade vencida dos produtos. Os fornecedores irão responder a processos administrativos e poderão sofrer multa que varia de R$ 212,82 a R$ 3,192 milhões, de acordo com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). No total, foram analisados 2.121 estabelecimentos, sendo 790 na capital paulista e outros 1.331 nos demais municípios. Do total de fornecedores autuados pela entidade, 154 estão localizados na cidade de São Paulo e 99 em outros municípios do Estado. O Procon-SP, em parceria com 11 Procons municipais conveniados, realizou durante o mês de dezembro a operação especial de final de ano para apurar modalidades de venda prejudiciais ao consumidor. Além da capital paulista, a Operação Ano Novo avaliou estabelecimentos comerciais em Osasco, São José dos Campos, Santos, Araçatuba, Sorocaba, Mogi das Cruzes, Jacareí, Presidente Prudente, Paraibuna, Rosana e Presidente Epitácio.