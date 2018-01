Procon: cesta básica apresenta queda de 0,11% O preço da cesta básica do paulistano teve queda de 0,11% na quarta semana de janeiro. O preço médio, que no dia 18 de janeiro era R$ 139,40, passou para R$ 139,24 no dia 24 deste mês. Os dados são da pesquisa diária da Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça de São Paulo, em convênio com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócios-Econômicos (Dieese). Dos 31 produtos pesquisados, na variação semanal, 13 apresentaram altas, 13 diminuíram de preço e cinco permaneceram estáveis. Os produtos que mais pressionaram a queda do preço da cesta básica no período, considerando os respectivos pesos na cesta, foram nesta ordem: ovos brancos (- 5,33%), batata (- 5,00%), frango resfriado (- 4,32%), frango resfriado (- 4,32%), biscoito maizena (- 2,60%) e frango resfriado (- 4,32%).