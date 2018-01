Procon: cesta básica cai 0,14% em novembro No mês de novembro, o valor da cesta básica do paulistano teve queda de 0,14%, revela pesquisa diária do Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual -, em convênio com o Dieese. O preço médio, que no dia 31 de outubro era de R$ 154,95, passou para R$ 154,73 em novembro. Por grupo foram constatadas as seguintes variações: alimentação (-0,90%); limpeza (-0,29%); e higiene pessoal (6,56%). A variação acumulada no ano é de 9,40%, e, nos últimos 12 meses, de 11,63%. Em novembro, os produtos que mais subiram foram: papel higiênico fino branco - pacote com quatro unidades - (19,55%); salsicha avulsa - quilo - (7,94%); biscoito maizena - pacote de 200g - (5,75%); creme dental - tubo de 90g - (5,75%); frango resfriado inteiro (4,91%); As maiores quedas foram: batata (-17,02%); cebola (-16,81%); feijão carioquinha - pacote de um quilo - (-13,55%); absorvente aderente - pacote com dez unidades - (-7,69%); ovos brancos - dúzia - (-4,08%).