Procon: cesta básica cai 0,92% Pesquisa da Fundação Procon-SP, órgão da Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com o Dieese, revela que, no mês de maio, o valor da Cesta Básica do paulistano teve queda de 0,92%. A variação acumulada no ano é uma queda de 6,09%. O preço médio passou para R$ 130,53 no último dia de maio. No final de abril, esse valor estava em R$131,74. Foram constatadas as seguintes variações por grupo: Alimentação: - 1,25% Limpeza: 1,56% Hig. Pessoal: - 1,11%