Procon: cesta básica cai 2,04% em janeiro No mês de Janeiro de 2002, o valor da cesta básica do paulistano teve queda de 2,04%. Os dados são da pesquisa diária da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, em conjunto com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). O preço médio, que no dia 28 de dezembro de 2001 era R$ 158,20, passou para R$ 154,97 ontem. Por grupo foram constatadas as seguintes variações: alimentação, -1,98%; limpeza, -4,22%; higiene pessoal não apresentou variação. A variação nos últimos 12 meses, de 12,44%. Em janeiro, os produtos que mais subiram foram: absorvente aderente (10,64%); salsicha avulsa (8,50%); queijo muzzarela fatiado (7,69%); feijão carioquinha (4,58%); macarrão com ovos (4,00%); As maiores quedas foram: ovos brancos (-7,74%); sabão em pó (-6,23%); cebola (-6,06%); café em pó papel laminado (-5,75%); carne de primeira (-5,50%). Dos 31 produtos pesquisados, na variação mensal, 10 apresentaram altas, 18 diminuíram de preço e 3 permaneceram estáveis. Os produtos que mais pressionaram a queda no período, considerando os respectivos pesos na cesta, foram nesta ordem: carne de primeira (-0,63%); carne de segunda sem osso (-0,46%); sabão em pó (-0,43%); ovos brancos (-0,23%) e café em pó papel laminado (-0,19%). Variação semanal foi de -0,56 Na quarta semana de pesquisa diária do Procon Dieese de janeiro de 2002, o valor da cesta básica teve queda de 0,56%. O preço médio, que no dia 24 de janeiro d 2002 era R$ 155,84, passou para R$ 154,97 ontem. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: alimentação (-0,22%); limpeza (-1,13%); e higiene pessoal (-2,48%). Na semana, os produtos que mais subiram foram: salsicha avulsa (3,83%); sabonete (2,94%); lingüiça fresca (2,39%); cebola (2,20%); margarina (1,72%). As maiores quedas foram: papel higiênico fino branco (-6,52%); café em pó laminado (-2,96%); feijão carioquinha (-2,84%); creme dental (-2,17%); detergente líquido (-2,13%).