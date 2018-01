Procon: cesta básica subiu 1,79% em São Paulo A cesta básica registrou alta de 1,79% na primeira semana de abril, segundo pesquisa da Fundação Procon - órgão ligado aos órgãos governamentais. O preço médio, que no dia 29 de março era de R$ 141,13, passou para R$ 143,65 ontem. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: Alimentação, 1,36%, Limpeza, 4,75% e Higiene Pessoal 1,89%. A variação acumulada em abril é de 0,91% e, nos últimos 30 dias, de 2,81%. No ano, a cesta variou 1,57%. Dos 31 produtos acompanhados no levantamento semanal, 17 apresentaram alta, seis diminuíram de preço e oito permaneceram estáveis. Os produtos que mais pressionaram a alta no período, considerando os respectivos pesos na cesta, foram nesta ordem: sabão em pó, 8,04%; carne de primeira, 4,52%; batata, 8,00%; ovos brancos, 4,67%; e frango resfriado inteiro, 2,72%.