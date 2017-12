Procon constata diferença de 522,22% nas tarifas bancárias A pesquisa sobre tarifas bancárias da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, constatou que a maior diferença está na cobrança do serviço de manutenção do cartão magnético, onde a diferença de taxas atinge 522,22%. A menor tarifa de manutenção do cartão é de R$ 13,50 no BBV , enquanto que a maior é de R$ 84,00 no HSBC. O estudo foi realizado nos dias 6 e 7 de março de 2003 e envolveu treze instituições financeiras: HSBC, Banespa, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Bilbao Vizcaya do Brasil -BBV, Itaú, Santander, Banco Nossa Caixa, Banco Real, Unibanco, BCN e Mercantil de São Paulo. O Procon-SP comparou 20 produtos ou serviços oferecidos aos clientes bancários em São Paulo. De acordo com a fundação, os bancos continuam oferecendo pacotes de produtos ou serviços tarifados e o consumidor deve pesquisar e comparar, de acordo com a necessidade e freqüência de utilização. Os técnicos recomendam ao consumidor optar pela forma de pagamento mais vantajosa. Confira a pesquisa completa de tarifas bancárias no link abaixo.