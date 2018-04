Procon cria observatório das relações de consumo A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Fundação Procon-SP assinará amanhã, um Termo de Cooperação para o projeto do Observatório Social das Relações de Consumo. O projeto vai contar com o auxílio das seguintes entiddes: Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) - Campus de Franca, Prefeitura Municipal de Franca e Empresa Júnior de Assessoria Jurídica - e o Ministério Público de São Paulo. Segundo o Procon-SP, o projeto consiste na elaboração, articulação e proposta de instituição de um projeto-piloto de um sistema de monitoramento, acompanhamento e execução de políticas das relações de consumo. Esse conjunto de atividades permitirá detectar junto à sociedade as situações em que a intervenção pública é necessária quando ameaçados o equilíbrio e a harmonia entre seus participantes, alerta o Procon-SP. O Observatório não se limitará à apuração dos desequilíbrios, mas também será o local para investigação das suas causas e discussões de ações reparatórias, de acordo com o Procon-SP. A Fundação Procon-SP, pretende com a criação deste projeto mobilizar e subsidiar tecnicamente os atores sociais envolvidos para que possam interagir e agir na prevenção e reparação dos danos causados aos consumidores.