Procon: cuidados ao comprar protetor solar Para evitar problemas com a pele no verão, técnicos da Fundação Procon-SP - órgão vinculado à Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo - dão algumas orientações sobre a compra e utilização de protetores solares. Ao de comprar um filtro solar, o consumidor deve ficar atento ao número correto do Fator de Proteção Solar (FPS) indicado para sua pele. Recomenda-se ainda que o consumidor leia e siga atentamente as instruções descritas no rótulo. A embalagem deve fornecer dados do fabricante, composição, data de fabricação e validade, contra-indicação, nível de proteção, instruções de uso, período em que o produto deve ser reaplicado, resistência à água e número de registro no Ministério da Saúde. Os produtos importados devem trazer estas mesmas informações em português, com linguagem clara e precisa. Cuidados com os bronzeadores caseiros Os bronzeadores e protetores de fabricação caseira devem ser evitados por não obedecerem aos critérios técnicos exigidos e nem aos padrões adequados de qualidade, podendo, inclusive, causar danos à saúde. Existe no mercado um produto chamado acelerador de bronzeamento, cuja principal característica é estimular quimicamente o ciclo de produção da melanina, pigmento produzido pelo corpo, sem que haja, necessariamente, uma exposição solar. Entenda como o corpo fica bronzeado O sol irradia raios ultravioletas UVA e UVB que além de causarem queimaduras, podem gerar alterações nas camadas mais profundas da pele, provocando o envelhecimento precoce da pele e aumentando os riscos de câncer de pele. A pele contém um pigmento natural denominado melanina. Quando exposto ao sol, o organismo reage produzindo esse pigmento em maior quantidade para reduzir a penetração dos raios solares. Os filtros solares contidos nos protetores solares agem sobre a pele bloqueando os raios UVA e UVB.