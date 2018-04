Procon: cuidados ao contratar oficinas mecânicas Os técnicos da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, orientam o consumidor a contratar os serviços de uma oficina mecânica sem ter um grande prejuízo financeiro. Uma dica importante ao consumidor que sabe pouco sobre mecânica, funilaria e pintura é procurar informar-se sobre as oficinas por meio de conhecidos que já tenham se utilizado de seus serviços. Antes de fechar o contrato, os técnicos do Procon-SP recomendam o consumidor fazer uma pesquisa, comparando preços e qualidade. O motorista deve observar se a oficina está regularmente estabelecida e não é clandestina, se o local é organizado e, se possui ferramentas, equipamentos básicos e profissionais treinados. O consumidor deve exigir um orçamento prévio, no qual devem estar discriminados detalhadamente o material a ser usado, a mão-de-obra, os valores respectivos, condições de pagamento, data de início e término dos serviços e prazo de validade do mesmo. Este serviço, de acordo com o Procon-SP, não é obrigatoriamente gratuito, por isso antes que ele seja feito, o consumidor deve perguntar sobre esta cobrança. Os técnicos do Procon-SP orientam o consumidor a evitar que as peças a serem substituídas no veículo sejam compradas pela própria oficina, pois geralmente seu preço é mais alto. O consumidor, segundo o Procon-SP, deve pegar a lista de material necessário e compre após pesquisa em lojas especializadas ou revendas. Não havendo possibilidade de comprar a peça, o consumidor deve ficar atento quanto à troca das peças que, de acordo com o Artigo 21 do Código de Defesa do Consumidor, deverão ser originais, podendo ser recondicionadas mediante autorização do consumidor. Vistoria Antes do conserto, o consumidor deve solicitar um documento relatando as condições gerais do carro, fazendo constar também a quilometragem e o nível de combustível, alerta o Procon-SP. No momento da retirada do veículo, os técnicos do órgão recomendam que o consumidor faça uma vistoria para verificar se ele encontra-se nas mesmas condições em que entrou na oficina, certificando-se de que não há danos, como amassados, riscos na pintura ou equipamentos quebrados. O consumidor deve verificar se o serviço foi executado de acordo com o combinado, avisa o Procon-SP. O motorista só deve retirar o automóvel da oficina se estiver plenamente de acordo com o que estava no contrato. Caso contrário, avisa o Procon-SP, o consumidor deve formalizar o motivo do veículo não ter sido retirado por meio de documento protocolado junto à empresa. Não havendo entendimento entre as partes, o consumidor deve registrar um boletim de ocorrência na delegacia de polícia mais próxima. Garantia O consumidor tem direito a uma garantia legal de, no mínimo, 90 dias para qualquer serviço executado, informa o Procon-SP. Se o serviço não estiver correto, o contratante poderá exigir alternativamente, com base no Código de Defesa do Consumidor, a reexecução do mesmo; a restituição da quantia paga atualizada monetariamente, ou o abatimento proporcional do preço. No período de janeiro a julho deste ano, o Procon-SP registrou 650 queixas de consumidores com dúvidas ou problemas com oficinas mecânicas. Em caso de dúvidas procure o Procon-SP pelo telefone 1512 ou pessoalmente no Poupatempo Sé, Poupatempo Santo Amaro ou Poupatemto Itaquera.