Procon: cuidados com agência virtual A técnica da área de serviços da Fundação Procon-SP, Gabriela Blinternik, recomenda ao consumidor imprimir todos os passos de negociação ao fazer compras em sites de turismo virtual. O internauta deve documentar a promoção ou pacote escolhido, com a descrição de todos os serviços e roteiro da viagem. Além disso ele deve exigir o contrato por escrito e nota fiscal com todas as especificações prometidas no site. O consumidor deve ficar atento ao pagamento da viagem. Segundo a técnica do Procon, o ideal é pagar pessoalmente ao agente de viagem ou através de boleto bancário para maior segurança. O internauta deve evitar pagar com cartão de crédito, principalmente se o site exigir a senha do cartão. A questão segurança ainda é o principal problema na Internet. Existem várias quadrilhas de fraudes financeiras que estão desfalcando milhares de pessoas no mundo inteiro. Caso alguma cláusula do contrato do pacote não for cumprida, o consumidor tem 30 dias após o término da viagem para reclamar no Procon. As reclamações pode ser feitas juntos ao postos de atendimento pessoal da Fundação Procon (Poupatempo Sé Rua do Carmo, s/n, Centro; ou no Poupatempo Santo Amaro, Rua Amador Bueno, 176), através de carta pela caixa postal 3030 CEP 01061-970/SP ou então pelo telefone da entidade número 1512.