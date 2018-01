Procon: cuidados com cartão magnético No primeiro semestre de 2000, 1997 pessoas procuraram a Fundação Procon-SP com dúvidas ou problemas a respeito de falha bancária em transações eletrônicas. Desta forma, os técnicos do Procon-SP orientam o consumidor sobre cuidados a serem tomados na utilização de cartões de banco. Alguns bancos já dão uma senha pré-determinada para o cliente. Ao receber o documento memorize o número e destrua-o imediatamente. Nunca deixe os números registrados em papéis junto ao cartão ou em locais de fácil localização e evite numerações como sua data de nascimento ou de seus familiares. Em caso de roubo, furto ou extravio do cartão, a primeira providência é comunicar imediatamente o banco, solicitando o cancelamento de sua senha e cartão. Para maior garantia, peça um número de protocolo de seu pedido ou comprovante do cancelamento. E, não esqueça de registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia de polícia. Cuidados no uso de caixa eletrônico No uso de caixas eletrônicos, fique de frente para a máquina evitando que alguém veja os números digitados. Sempre que terminar a operação aperte a tecla "anula/cancela" e aguarde a tela voltar à posição inicial. Procure usar caixas eletrônicos instalados dentro de agências bancárias ou em locais movimentados, evitando o horário noturno. Não utilize quiosques ou bancos 24 horas com desconhecidos simultaneamente. Se seu cartão for engolido pela máquina, use o telefone do próprio caixa eletrônico para entrar em contato com o banco ou, na impossibilidade, um telefone público mais próximo. Nunca use celular de estranhos que estiverem por perto e tão pouco aceite ajuda de desconhecidos.