Procon: cuidados com peças de carros importados Comprar um carro importado é o sonho de quem procura um carro aliando tecnologia e conforto. Porém, a escolha pode trazer grandes problemas se o carro começar a apresentar defeitos mecânicos ou sofrer alguma batida. Além do risco de os preços acompanharem a variação do dólar, as peças de veículos importados de algumas montadoras costumam faltar no mercado. A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, orienta o consumidor como se defender em caso de problemas com carro importado. De acordo com o assessor de direção do Procon-SP, José Carlos Guido, o fabricante ou importador de veículos estrangeiros tem obrigação legal de fornecer todas as peças do veículo. O Código de Defesa do Consumidor determina que o consumidor tem o direito de ser indenizado pelos eventuais prejuízos sofridos durante o período em que tenha sido obrigado a aguardar a entrega da peça. Consumidor pode ir à Justiça Se o consumidor tiver algum problema com peças de veículos importados deve exigir que o fabricante, ou seu representante no Brasil, forneça a peça. Se necessário, deve recorrer à Justiça. "Enquanto o veículo for fabricado, a rede de assistência técnica da montadora estrangeira deve ter um estoque das peças de todos os veículos vendidos no Brasil", afirma o assessor de direção do Procon-SP. O CDC não estabelece, porém, um período determinado para a oferta da peça, caso o carro tenha deixado de ser fabricado ou importado. O Código apenas prevê a disponibilidade por um "prazo razoável de tempo". José Guido ressalta que o ideal é a empresa fornecer as peças durante o período de vida útil do produto. "Caso o consumidor não consiga um acordo com a montadora para o conserto rápido de seu veículo deve recorrer aos órgão de defesa do consumidor e à Justiça", aconselha. Vale lembrar que, nas ações cujo valor da causa não ultrapasse 40 salários mínimos (R$ 8 mil), há o benefício do Juizado Especial Cível. Até 20 salários (R$ 4 mil), a presença do advogado fica dispensada. Acima destes valores, o processo é encaminhado à Justiça comum. No ano passado, o Procon-SP não registrou nenhuma queixa contra as montadoras ou revendedoras de veículos importados. Já em 2000, o órgão registrou 216 consultas e 46 reclamações de problemas com carros importados. Casos de peças e produtos com danos e defeitos, garantia e de contrato foram as principais reclamações dos consumidores.