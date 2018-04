Procon: cursos sobre CDC têm vagas esgotadas Nos dias 24 e 30 de abril, a Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, estará promovendo cursos gratuitos sobre o Código de Defesa do Consumidor dirigidos à população em geral, dando prosseguimento às atividades de Educação Informal para o Consumo. A procura foi grande e as vagas já estão esgotadas. O órgão está estudando novas datas para outros cursos sobre a matéria, que serão divulgadas em breve. Esta é a primeira vez que a Fundação Procon-SP realiza um curso sobre o CDC aberto ao público. O objetivo é formar consumidores e cidadãos conscientes, através do trabalho preventivo de educação para o consumo, mediante o conhecimento dos direitos básicos, que serão passados em exemplos e orientações práticas dos principais problemas e reclamações trabalhadas neste órgão.