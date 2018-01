Procon dá dicas para a compra de passagens O consumidor deve tomar alguns cuidados antes de comprar uma passagem aérea ou rodoviária. Confira abaixo as dicas e recomendações da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual - e de algumas empresas de transporte de passageiros: - O consumidor que for comprar passagem aérea deve anotar o nome do atendente e conferir com atenção o código de reserva. A passagem aérea é um contrato que estipula as obrigações e deveres da companhia e do passageiro. - O consumidor deve confirmar sua presença no vôo pelo menos setenta e duas horas antes da data marcada. - O bilhete aéreo é o contrato do consumidor com a companhia aérea, por isso ele deve ler atentamente todas as instruções e direitos do consumidor. Além disso, não deve esquecer de checar se a data, hora, escalas, números de vôo, origem e destino do vôo estão corretos. - O consumidor deve estar atento se a tarifa da passagem é promocional ou não, e quais as suas restrições. Muitas passagens só tem validade para o dia, vôo e horário previamente marcado. Casos de remarcação e reembolso de passagens poderão acarretar taxas e multas. - A interrupção do vôo, atraso em aeroporto ou espera por mais de 4 horas, por qualquer motivo, obriga a companhia aérea a transferir o passageiro para um outro vôo com o mesmo destino ou devolver o valor pago, conforme modalidade de pagamento efetuado. Nesses casos, todas as despesas do passageiro, com hospedagem alimentação e transporte decorrentes da interrupção ou atraso do vôo correm por conta da empresa aérea; - Se a companhia aérea vender passagens acima do número de lugares disponíveis no avião (overbooking), impossibilitando o embarque, o consumidor poderá pleitear uma indenização por danos materiais e morais. - O consumidor deve guardar o cartão de embarque, passagem e todos outros comprovantes para o caso de necessitar fazer alguma reclamação. - Em caso de perda ou extravio de bilhete, o passageiro deve dirigir-se à empresa que o emitiu e requisitar a segunda via. - Uma vez feito o check-in (recepção para o embarque), a empresa aérea torna-se responsável pela bagagem e deve indenizar o consumidor em caso de extravio ou danos. - O consumidor deve identificar a sua bagagem por dentro e por fora e conferir se todos os fechos e bolsas externos estão lacrados. Dicas para passagens rodoviárias - O consumidor deve comprar sua passagem com antecedência para garantir a data, horário e número da poltrona de sua preferência. - Antes de comprar o bilhete, o consumidor deve verificar se existe algum limite para bagagens ou tipo de mercadoria a ser transportada. - O passageiro deve se informar sobre a duração da viagem, tipo de veículo (com ar condicionado, banheiro, televisão), número de paradas, local do desembarque e serviços incluídos naqueles horário (lanche, refrigerantes). - Se o consumidor não tem certeza de que vai viajar, deve comparecer três horas antes do horário da viagem para o cancelamento e reembolso da viagem. Assim poderá reaver o seu dinheiro ou revalidar a passagem. - O consumidor que for impedido de embarcar porque a empresa de transporte rodoviário vendeu mais bilhetes do que podia tem direito a requerer da empresa o dinheiro da passagem e uma indenização, pelas vias judiciais, por perdas materiais e danos morais. Veja nos links abaixo mais sobre os direitos do consumidor, como as restrições e condições de reembolso para a compra de passagens.