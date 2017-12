Procon dá dicas para cancelar revista e provedor O Procon-SP, de acordo com a sua Assessoria de Imprensa, admite que o número de reclamações referentes ao cancelamento de serviços de provedor de Internet e assinatura de artigos de leitura vem crescendo. No entanto, o órgão não tem números específicos, já que esses casos se enquadram todos na categoria "problemas com contratos". Mas, diante da insatisfação dos consumidores, a técnica do Procon, Gabriela Antônio, garante que o direito legal de cancelar qualquer acordo firmado deve ser cumprido. Ela indica três tipos de cancelamentos de contrato: - direito de arrependimento: esse cancelamento de contrato refere-se ao serviço solicitado fora do estabelecimento comercial. Nesse caso, a lei garante que o consumidor tem sete dias para cancelar o serviço a partir da assinatura do contrato ou recebimento do serviço. "É recomendável ter alguma prova por escrito da solicitação de cancelamento e protocolá-la", diz a técnica; - rescisão por culpa do fornecedor: nesse tipo de cancelamento, o consumidor alega descumprimento do contrato ou má prestação de serviços. Se a empresa não fornecer algum endereço para aqueles que desejam realizar cancelamento de contratos, o ideal é ligar para a empresa, anotar o nome do funcionário e o horário da conversa telefônica; - rescisão por vontade do consumidor: nesse caso, o consumidor deve ler as cláusulas do contrato e seguir as regras para estabelecer a rescisão do serviço, que podem incluir punições e restrições. A técnica do Procon comenta que a melhor maneira de evitar dor de cabeça é a leitura do contrato antes da sua assinatura. Mesmo em solicitações de serviços por telefone, a empresa deve encaminhar ao consumidor uma cópia do contrato. "Se a empresa não enviar a cópia, é bom desconfiar e utilizar o direito de arrependimento", aconselha Gabriela Antônio. Havendo problemas, o consumidor deve procurar um acordo com a própria empresa prestadora do serviço. Não obtendo sucesso, ele pode entrar em contato com os órgãos de defesa do consumidor de sua cidade. Se mesmo assim não estiver satisfeito, pode entrar com uma ação indenizatória na Justiça. Confira no link abaixo a reportagem sobre os principais problemas na hora de cancelar assinaturas de artigos de leitura ou desistir da utilização de provedor de Internet.