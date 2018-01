Procon dá dicas para compras virtuais A técnica de programas especiais do Procon, Renata Saad Mira, diz que o consumidor, antes de fechar uma compra em sites de leilão virtual, deve tomar alguns cuidados básicos. O primeiro é exigir sempre a nota fiscal do produto seja ele novo, semi-novo ou usado. Ela será a garantia da transação realizada. Outro ponto importante é forma de pagamento. Se optar por cartão de crédito, o consumidor deve dar preferência a empresas conhecidas. Se não quiser usar o cartão, exija outras alternativas. Verifique a segurança do site para não cair em golpes via Internet. O Código de Defesa do Consumidor diz que as compras fora de estabelecimento comercial podem ser canceladas em até sete dias. Por isso, caso o produto não for igual a descrição do site, o consumidor terá o direito de devolvê-lo. Em caso de problemas em sites internacionais, o consumidor terá de resolvê-los diretamente com o fornecedor. Cuidado com fretes e taxas. O ideal é checar antes o valor das despesas com transporte e taxas adicionais. O consumidor deve imprimir todas as informações e transações do site com os dados para eventuais problemas. E por último deve-se conferir quais são as garantias que o leilão oferece caso ocorra algum problema de fraude